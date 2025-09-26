Let's Get Toasted
Toasted Pizza Co Crazy Train Food Truck Park & Bar
Pizza
Ricky Roni
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, Signature Red Sauce, Cup n' Char Pepperoni. Toasted Cheese Crust, cut into 6 Deep Dish Squares.$17.00
Spicy Pig
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, Signature Red Sauce, House made Jalapeno Bacon Jam, House Pickled Jalapenos, Cup n' Char Pepperoni. Finished with Piped Ricotta and Texas Hot Honey. Toasted Cheese Crust, cut into 6 Deep Dish Squares.$19.00
Pickle Back
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, Bacon, Sliced Pickle Wedges, Finished w/ House Made Butter Milk Ranch, Grated Romano Cheese & Fresh Dill$19.00
Downtowner
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, Signature Red Sauce, Fresh Chopped Garlic, Sliced Red Onion, Fresh Sausage, Cup n' Char Pepperoni. Toasted Cheese Crust, cut into 6 Deep Dish Squares.$18.00
Supreme Feen
Premium Cheese Blend, Pizza Seasoning, Signature Red Sauce, White Onion, Mushroom, Sliced Bell Pepper, Black Olive, Fresh Sausage. Toasted Cheese Crust, cut into 6 Deep Dish Squares.$18.00
The Rancher
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, House Pickled Jalapeno, Bacon, Chicken Breast. Finished with House made Buttermilk Ranch, Grated Romano Cheese, and Chopped Green Onion. Toasted Cheese Crust, cut into 6 Deep Dish Squares.$18.00
'Outta Towner
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, Fresh Chopped Garlic, Signature Red Sauce, Fresh Sliced Red Onion, Hand Pinched Sausage, Finished w/ Grated Romano Cheese$18.00
Toasted Classic
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, Fresh Chopped Garlic, Signature Red Sauce. Toasted Cheese Crust, cut into 6 Deep Dish Squares.$16.00
Island Boy
Premium Two Cheese Blend, Pizza Seasoning, Chopped Yellow Onion, Signature Red Sauce, House Pickled Jalapeños, Bacon, Fresh Pineapple, Cup n' Char Pepperoni, Finished with Pineapple infused Texas Hot Honey. Toasted Cheese Crust, cut into 6 Deep Dish Squares.$19.00
Churro Sticks
Signature Crust, Smothered with Premium Butter, Sugar and Cinnamon. Finished with a Generous Drizzle of Our House made Icing. 12 CinnaSticks$11.00
Garlic Cheese Bread
Signature Crust, Garlic Herb Butter, Premium Cheese Blend, Fresh chopped Garlic and Pizza Seasoning. Served with 4oz Side of Signature Red Sauce. Toasted Cheese Crust, 12 Garlic Bread Cheese Sticks.$12.00
Side House made Buttermilk Ranch$2.00
Side Texas Hot Honey (2oz)$2.00
Side Pineapple Texas Hot Honey (2oz)$2.00
Side Signature Red Sauce (4 oz)$1.00
Side House made Icing (2oz)$1.00
Side House Pickled Jalapenos (2oz)$1.00
Side Piped Ricotta (2oz)$2.50